Ученый Мажуга считает, что научные открытия помогают в декарбонизации экономики Москвы

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Разработки российских ученых внедряются в Москве и способствуют декарбонизации ее экономики. Об этом заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Для того чтобы противостоять вызовам глобального потепления, в Москве идет внедрение энергетических технологий с низким и нулевым выбросом углерода, которые опираются на научные исследования и разработки новых низкоуглеродных методик", – сказал он, отметив, что в этом вопросе столице помогают разработки отечественных ученых.

В качестве примера применяемых в Москве технологий, основанных на снижении выбросов парниковых газов, профессор привел столичную подземку: по его словам, почти вся энергетика города представляет собой когенерацию, основанную на совместной выработке тепла.

Он также напомнил о Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях, на которых работают электростанции, использующие для выработки энергии биогаз, что позволяет им сократить выбросы парниковых газов.

Ранее Мажуга заявил, что студенты вузов смогут пройти практику в рамках пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов в России.

Он пояснил, что данные полигоны создаются для разработки методик измерения опасности экологического следа на определенной территории или в конкретной индустрии. Подобные объекты – это леса, болота, сельскохозяйственные угодья, расположенные от Сахалина до Калининграда.

В настоящее время объявлено о создании семи пилотных полигонов в Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Калининградской и Сахалинской областях, Чечне и Краснодарском крае.

