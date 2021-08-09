Ученый Мажуга считает, что научные открытия помогают в декарбонизации экономики Москвы

Фото: Даниил Головкин
Разработки российских ученых внедряются в Москве и способствуют декарбонизации ее экономики. Об этом заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.
"Для того чтобы противостоять вызовам глобального потепления, в Москве идет внедрение энергетических технологий с низким и нулевым выбросом углерода, которые опираются на научные исследования и разработки новых низкоуглеродных методик", – сказал он, отметив, что в этом вопросе столице помогают разработки отечественных ученых.
В качестве примера применяемых в Москве технологий, основанных на снижении выбросов парниковых газов, профессор привел столичную подземку: по его словам, почти вся энергетика города представляет собой когенерацию, основанную на совместной выработке тепла.
Он также напомнил о Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях, на которых работают электростанции, использующие для выработки энергии биогаз, что позволяет им сократить выбросы парниковых газов.
Ранее Мажуга заявил, что студенты вузов смогут пройти практику в рамках пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов в России.
Он пояснил, что данные полигоны создаются для разработки методик измерения опасности экологического следа на определенной территории или в конкретной индустрии. Подобные объекты – это леса, болота, сельскохозяйственные угодья, расположенные от Сахалина до Калининграда.
В настоящее время объявлено о создании семи пилотных полигонов в Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Калининградской и Сахалинской областях, Чечне и Краснодарском крае.
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