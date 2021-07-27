Александр Мажуга призвал студентов помочь ученым в борьбе с изменением климата

12:59
Фото: Данил Головкин
Студенты вузов смогут пройти практику в рамках пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов в России. Об этом рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.
"Уверен, что это направление заинтересует молодежь, поскольку на полигонах будет организована возможность обучения и прохождения практики", – сказал он.
Мажуга пояснил, что карбоновые полигоны создаются для разработки методик измерения опасности экологического следа на определенной территории или в конкретной индустрии. Подобные объекты – это леса, болота, сельскохозяйственные угодья, расположенные от Сахалина до Калининграда. Он уточнил, что ученые заинтересованы в получении расчетов по всем типам экосистем.
В настоящее время объявлено о создании семи пилотных полигонов в Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Калининградской и Сахалинской областях. Также их запустят в Чечне и Краснодарском крае. При каждом будут действовать карбоновые фермы, которые к 2030 году станут частью индустрии по выращиванию лесов.
Специалист указал на значительные выгоды от декарбонизации экономики. В их числе увеличение занятости в высокотехнологичных отраслях, улучшение экологической обстановки, снижение рисков для здоровья, активное участие в мировых рынках зеленой продукции и услуг.
Профессор РАН подчеркнул, что для глобализации тренда необходимо уменьшать выбросы парниковых газов и применять технологии их захвата из атмосферы.
"Важно понимать, что решение проблемы декарбонизации в нашей стране возможно только путем активизации научных разработок и трансформации высшего образования. Разработки наших ученых, которые создают новые технологии по широкому перечню отраслей, позволят отечественной экономике оставаться конкурентоспособной", – заключил он.
Ранее Мажуга рассказал, как решить проблему неперерабатываемого пластика. Для двукратного снижения объемов неперерабатываемого пластика в России к 2030 году, по мнению ученого, необходимо проработать научное решение – обеспечить переработку половины всей производимой пластиковой продукции в стране.
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