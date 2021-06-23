Профессор РАН Мажуга назвал проблемы, с которыми сталкиваются студенты при поиске работы

Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга призвал студентов использовать все ресурсы, которые помогут им в поиске работы, и обращать особое внимание на проверенные источники, а также на экспертов, заслуживающих уважения.
"Время, когда все навыки, необходимые для будущей работы, студент получал в стенах университета или института, прошло. Современный рынок труда имеет очень много нюансов, о многих из которых студент даже и не догадывается, а если и догадывается, то не всегда знает, как выйти из той или иной ситуации", – рассказал Мажуга.
По его мнению, при поиске работы важно делать особый акцент на резюме, формировании конкретных требований, а также нужно грамотно оценивать свои компетенции. Мажуга отметил, что для этих целей разработан подкаст "Мы вам перезвоним!", который позволит студентам более тщательно подготовиться к поиску работу.
Его каждый выпуск посвящен разным темам, в том числе на платформе рассказывается об ошибках при поиске работы, популярных специалистах, представлена информация, которая должна быть в резюме, а также специалисты рассказывают о способах преодоления эмоционального выгорания.
Ранее Мажуга выразил мнение, что создание современных студенческих кампусов в столице повысит привлекательность города.
Он отметил, что современный студенческий городок – это не только место для обучения и проживания студентов, но и возможность посещения объектов спортивной инфраструктуры и культурно-досуговых мероприятий. Мажуга выразил уверенность, что к 2030 году таких центров в Москве будет несколько.
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