Ученый Мажуга рассказал, как решить проблему неперерабатываемого пластика

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудил с жителями Северо-Западного округа Москвы вопросы переработки мусора и рассказал, какие меры позволят вдвое сократить количество неперерабатываемого пластика уже к 2030 году.

"Одна из главных проблем современных мегаполисов касается переработки мусора. И пластик здесь стоит на первом месте. Технологии позволяют нам переработать только пятую часть произведенного пластика. Что касается остальных 80%, то его переработка стоит в разы дороже, чем сам пластик", – отметил ректор РХТУ.

Для двукратного снижения объемов неперерабатываемого пластика в России к 2030 году, по мнению ученого, необходимо проработать научное решение – обеспечить переработку половины всей производимой пластиковой продукции в стране. К разработкам нужно привлекать не только профильные организации, считает Мажуга, но и молодых ученых, студентов, чтобы обеспечить постоянный приток новых идей.

Государству также следует поддерживать наиболее перспективные разработки, чтобы отсутствие финансирования или многолетние согласования не ставили решение на паузу, отметил Мажуга. Предприятия тоже должны быть заинтересованы в изменении технологии производства, в переходе на перерабатываемые виды пластика, считает ректор РХТУ.

В беседе с жителями СЗАО Александр Мажуга привел примеры, когда переработанные отходы используются для изготовления новой продукции. Например, из пластиковых изделий, превращенных в гранулы, выпускают ПЭТ-упаковку, полиэфирное волокно, упаковочную ленту, геотекстиль, а из полиэтилена или смеси полиэтилена и полипропилена производят стройматериалы.

Ранее стало известно, что в России планируется запретить на законодательном уровне использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. О соответствующих поправках сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, такое нововведение не приведет к росту цен на соответствующие товары.

Запрет на ватные палочки в России поддержал отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Он объяснил, что очень мало людей умеют ими безопасно пользоваться. В результате применения такого метода очистки происходят травмы барабанной перепонки и слухового прохода, указал эксперт.