Профессор РАН Мажуга призвал развивать научную дипломатию

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о значении международного сотрудничества для развития науки и выделил меры господдержки для российских ученых, участвующих в международных проектах.

"Развитие современной науки невозможно без укрепления связей между учеными разных стран. В результате выстраиваются механизмы научной дипломатии, которая помогает решать глобальные проблемы, привлекает специалистов со всего мира", – сказал он.

Ученый убежден, что благодаря взаимодействию между странами можно успешно противостоять многим глобальным вызовам. В их числе пандемия коронавируса и угроза изменения климата.

Мажуга подчеркнул, что научный потенциал страны ведет к росту конкурентоспособности на международном уровне. Значительная роль в этом процессе отводится обмену научным опытом.

12 июля Минобрнауки РФ дало старт конкурсным отборам на предоставление грантов для проведения научных исследований российскими научными организациями и вузами совместно с иностранными партнерами, в числе которых – десятки государств. Все программы проходят в рамках многостороннего научно-технологического взаимодействия.

Ранее ректор РХТУ рекомендовал ужесточить критерии отбора публикаций в научные журналы. По его мнению, такая мера должна повысить качество работ молодых ученых.

