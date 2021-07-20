Ректор РХТУ рекомендовал ужесточить критерии отбора публикаций в научные журналы

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга поддержал инициативу Минобрнауки оптимизировать перечень изданий, в которых публикуются ключевые выводы диссертаций.

По его мнению, такая мера должна повысить качество работ молодых ученых, поэтому Мажуга поддержал предложение обсудить данную инициативу на декабрьском пленуме Высшей аттестационной комиссии.

"Такой подход повлияет на отношение авторов к публикациям и несомненно поднимет уровень представляемых материалов. Соискатели будут бороться за право напечатать свои статьи, а значит, станут более ответственными", – заявил Мажуга.

Он отметил, что в настоящее время в России насчитывается около 3,2 тысячи научных альманахов для публикации. По словам профессора РАН, это слишком большой объем.

"Зачастую там есть издания, которые не всегда знакомы даже специалистам. Большинство соискателей стремятся напечатать свои работы в довольно узком спектре журналов, которые считаются престижными в научном мире", – пояснил Мажуга.

Ученый полагает, что необходимо провести анализ всех существующих изданий, сформулировать четкие и прозрачные критерии отбора для публикаций соискателей, чтобы в итоге получить перечень качественных узкопрофильных изданий.

"Публикация в таких журналах должна означать, что научная работа прошла рецензирование и имеет достаточно высокие оценки профессионального сообщества", – сказал он.

При этом Мажуга подчеркнул, что потенциальные изменения следует производить с осторожностью, опираясь на всесторонний анализ специалистов.

Ранее Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Абитуриентам предоставят право выбора, по результатам какого экзамена поступать в университет. Это может быть ЕГЭ, общеобразовательное вступительное испытание внутри вуза, вступительное испытание на базе профессионального образования.

Также предлагается позволить подающим документы через сервис "Поступление в вуз онлайн" абитуриентам представлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.