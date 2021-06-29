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Общество

14:20

Ректор РХТУ Мажуга рассказал о возрождении традиции академических знаков для выпускников

образование общество

Фото: /Данил Головкин

Традиция вручения выпускникам нагрудных академических знаков является очень значимой, заявил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

"В этом году впервые за 30 лет мы вручаем своим выпускникам вместе с дипломами нагрудные академические знаки. Для нас это не просто возрождение старой традиции, но и символ полученных в стенах нашего университета знаний и долгая память о студенческих годах", – сказал Мажуга.

Ректор отметил, что впервые нагрудные академические знаки в России стали выдавать в XIX веке. После революции правило было упразднено. Его вновь возродили в 1946 году. Тогда традиция распространилась на все учебные заведения, включая и средние специальные.

"К сожалению, с распадом СССР традиция снова прервалась. Нам важно было ее возродить, чтобы поддерживать преемственность поколений, чтобы наши выпускники всегда ощущали связь и с родным университетом, и со своими сокурсниками. Это не просто знак – это символ причастности к большому делу", – подчеркнул Мажуга.

Знаки для выпускников РХТУ имеют ромбовидную форму. В верхней части расположен государственный герб, в нижней – символика университета, по центру – аббревиатура РХТУ. Знак выполнен в сине-белой цветовой гамме, что соответствует техническим вузам.

Ранее Мажуга выразил мнение, что создание современных студенческих кампусов в столице повысит привлекательность города.

Он отметил, что современный студенческий городок – это не только место для обучения и проживания студентов, но и возможность посещения объектов спортивной инфраструктуры и культурно-досуговых мероприятий. Мажуга выразил уверенность, что к 2030 году таких центров в Москве будет несколько.

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