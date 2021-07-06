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Наука

12:36

Александр Мажуга: "Приоритет-2030" – это работающий союз науки, образования и инноваций

образование наука

Фото: Данил Головкин

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга рассказал о перспективных возможностях программы лидерства "Приоритет-2030".

По словам эксперта, новая инициатива позволит отечественным компаниям отбирать для себя квалифицированные кадры, а также даст вузам и иным научным организациям больше каналов коммуникации и взаимодействия.

"Программа "Приоритет-2030" уже с момента своего запуска стала проектом нового уровня. Это связано в первую очередь с тем, что в конкурсе участвуют не просто вузы, а именно их объединения или даже союзы с научными организациями. Это новый подход к решению научных задач, когда мы видим рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений", – добавил Мажуга.

Цель проекта "Приоритет-2030" заключается в том, чтобы сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов. На их основе, по задумке разработчиков, будет идти научно-технологические и социально-экономическое развитие страны.

Подача заявок на участие в программа стартовала 5 июля. Базовая часть грантов на одно учреждение составил не менее 100 миллионов рублей в год. Проект разделят на два этапа – 2021–2025 и 2025–2030 годы.

Ранее Александр Мажуга отметил, что проект "Приоритет-2030" также выступит стимулом развития регионов РФ. По мнению эксперта, у жителей субъектов РФ таким образом появится качественное высшее образование.

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