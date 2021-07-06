Александр Мажуга: "Приоритет-2030" – это работающий союз науки, образования и инноваций

12:36
Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга рассказал о перспективных возможностях программы лидерства "Приоритет-2030".
По словам эксперта, новая инициатива позволит отечественным компаниям отбирать для себя квалифицированные кадры, а также даст вузам и иным научным организациям больше каналов коммуникации и взаимодействия.
"Программа "Приоритет-2030" уже с момента своего запуска стала проектом нового уровня. Это связано в первую очередь с тем, что в конкурсе участвуют не просто вузы, а именно их объединения или даже союзы с научными организациями. Это новый подход к решению научных задач, когда мы видим рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений", – добавил Мажуга.
Цель проекта "Приоритет-2030" заключается в том, чтобы сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов. На их основе, по задумке разработчиков, будет идти научно-технологические и социально-экономическое развитие страны.
Подача заявок на участие в программа стартовала 5 июля. Базовая часть грантов на одно учреждение составил не менее 100 миллионов рублей в год. Проект разделят на два этапа – 2021–2025 и 2025–2030 годы.
Ранее Александр Мажуга отметил, что проект "Приоритет-2030" также выступит стимулом развития регионов РФ. По мнению эксперта, у жителей субъектов РФ таким образом появится качественное высшее образование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: