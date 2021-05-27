Александр Мажуга назвал "Приоритет – 2030" стимулом развития регионов

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Программа "Приоритет – 2030", направленная на развитие вузов, не только повысит уровень высшего образования в России, но и внесет весомый вклад в экономическое развитие регионов. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

"Программа "Приоритет – 2030" не просто простимулирует развитие 100 высших образовательных учреждений России, но и позволит раскрыть экономический потенциал регионов. Развитие наукоемких производств на базе вузов также ускорит развитие человеческого капитала и освоение инноваций", – отметил Мажуга.

Ректор РХТУ подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы каждый вуз стал двигателем научного прогресса, а вклад высшей школы в экономику был заметен сразу.

"Не менее важно и то, что реализация программы "Приоритет – 2030" гарантирует учащимся в регионах России возможность получить качественное высшее образование, а значит, на местный рынок труда выйдут квалифицированные специалисты", – сказал Мажуга.

Ранее Мажуга сообщил, что программа поддержки университетов "Приоритет – 2030" будет запущена в России до конца мая. Предполагается, что участие в ней примут около 100 вузов. Участники смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением задач в регионах. Он подчеркнул, что эта программа станет крупнейшим в России проектом господдержки высших учебных заведений.

