Александр Мажуга назвал "Приоритет – 2030" стимулом развития регионов

16:55
Фото: Данил Головкин
Программа "Приоритет – 2030", направленная на развитие вузов, не только повысит уровень высшего образования в России, но и внесет весомый вклад в экономическое развитие регионов. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.
"Программа "Приоритет – 2030" не просто простимулирует развитие 100 высших образовательных учреждений России, но и позволит раскрыть экономический потенциал регионов. Развитие наукоемких производств на базе вузов также ускорит развитие человеческого капитала и освоение инноваций", – отметил Мажуга.
Ректор РХТУ подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы каждый вуз стал двигателем научного прогресса, а вклад высшей школы в экономику был заметен сразу.
"Не менее важно и то, что реализация программы "Приоритет – 2030" гарантирует учащимся в регионах России возможность получить качественное высшее образование, а значит, на местный рынок труда выйдут квалифицированные специалисты", – сказал Мажуга.
Ранее Мажуга сообщил, что программа поддержки университетов "Приоритет – 2030" будет запущена в России до конца мая. Предполагается, что участие в ней примут около 100 вузов. Участники смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением задач в регионах. Он подчеркнул, что эта программа станет крупнейшим в России проектом господдержки высших учебных заведений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: