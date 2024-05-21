Губернатор Гладков опубликовал список погибших при атаке ВСУ на дом в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Список всех мирных жителей, погибших при обрушении жилого дома в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом", – написал он в своем телеграм-канале.

Жертвами атаки ВСУ стали:



Ермолова Наталья Сергеевна, 25.11.1982 года рождения; Проценко Владимир Сергеевич, 21.04.1980 года рождения; Проценко Марина Дмитриевна, 26.07.1983 года рождения; Проценко Кирилл Владимирович, 24.12.2011 года рождения; Ефремова Анастасия Сергеевна, 04.06.1998 года рождения; Колегаев Валерий Васильевич, 20.11.1953 года рождения; Сульженко Екатерина Витальевна, 25.01.2007 года рождения; Сульженко Юлия Александровна, 26.06.1982 года рождения; Чудных Евгений Петрович, 03.05.1974 года рождения; Михеева Екатерина Акимовна, 22.03.1952 года рождения; Ульянова Елизавета Анатольевна, 19.02.1976 года рождения; Гнедыш Екатерина Андреевна, 11.04.1988 года рождения; Гнедыш Аврора Дмитриевна, 10.03.2016 года рождения; Крикунова Елена Леонидовна, 10.04.1968 года рождения; Крикунов Андрей Владимирович, 17.11.1966 года рождения; Кирюта Виктор Васильевич, 24.01.1944 года рождения; Олейникова Светлана Алексеевна, 23.06.1976 года рождения.

Глава региона добавил, что эти люди строили планы на будущее и мечтали, но ВСУ разрушили все это.

До этого в СКР также заявляли, что смогли установить личности всех жертв, погибших в Белгороде после террористической атаки украинской армии.

12 мая ВСУ ударили по многоквартирному дому, из-за чего один из подъездов дома полностью обрушился. Жертвами стали 17 человек, еще 19 были ранены. По информации Минобороны РФ, в жилой дом попали фрагменты сбитой ракеты "Точка-У".

