21 мая, 20:25Происшествия
Губернатор Гладков опубликовал список погибших при атаке ВСУ на дом в Белгороде
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Список всех мирных жителей, погибших при обрушении жилого дома в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом", – написал он в своем телеграм-канале.
Жертвами атаки ВСУ стали:
- Ермолова Наталья Сергеевна, 25.11.1982 года рождения;
- Проценко Владимир Сергеевич, 21.04.1980 года рождения;
- Проценко Марина Дмитриевна, 26.07.1983 года рождения;
- Проценко Кирилл Владимирович, 24.12.2011 года рождения;
- Ефремова Анастасия Сергеевна, 04.06.1998 года рождения;
- Колегаев Валерий Васильевич, 20.11.1953 года рождения;
- Сульженко Екатерина Витальевна, 25.01.2007 года рождения;
- Сульженко Юлия Александровна, 26.06.1982 года рождения;
- Чудных Евгений Петрович, 03.05.1974 года рождения;
- Михеева Екатерина Акимовна, 22.03.1952 года рождения;
- Ульянова Елизавета Анатольевна, 19.02.1976 года рождения;
- Гнедыш Екатерина Андреевна, 11.04.1988 года рождения;
- Гнедыш Аврора Дмитриевна, 10.03.2016 года рождения;
- Крикунова Елена Леонидовна, 10.04.1968 года рождения;
- Крикунов Андрей Владимирович, 17.11.1966 года рождения;
- Кирюта Виктор Васильевич, 24.01.1944 года рождения;
- Олейникова Светлана Алексеевна, 23.06.1976 года рождения.
Глава региона добавил, что эти люди строили планы на будущее и мечтали, но ВСУ разрушили все это.
До этого в СКР также заявляли, что смогли установить личности всех жертв, погибших в Белгороде после террористической атаки украинской армии.
12 мая ВСУ ударили по многоквартирному дому, из-за чего один из подъездов дома полностью обрушился. Жертвами стали 17 человек, еще 19 были ранены. По информации Минобороны РФ, в жилой дом попали фрагменты сбитой ракеты "Точка-У".
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