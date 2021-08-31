Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

12:28

Россияне лидируют на играх АрМИ-2021 – Шойгу

безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на Международных армейских играх АрМИ-2021, ставших самыми масштабными и представительными за семь лет, лидирует российская сборная.

"Основными соперниками российской сборной являются военнослужащие Китая, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Вьетнама. Впереди еще несколько соревновательных дней. Пожелаем нашим ребятам выдержки, удачи и, конечно же, убедительных побед", – отметил министр.

Шойгу рассказал, что в АрМИ-2021 участвуют спортсмены из 42 стран, в том числе из пяти новых. По его словам, конкуренция значительно выросла.

"За каждый балл разворачивается по-настоящему жаркая борьба. Команды отделяют друг от друга буквально секунды", – добавил он.

Ранее сообщалось, что более 20 мировых рекордов было установлено в семи конкурсах Армейских международных игр - 2021. Половина достижений принадлежит военнослужащим, которые выступают в состязаниях "Мастера автобронетанковой техники". Еще 4 рекорда обновлены в соревнованиях "Военное ралли", "Морской десант", а также "Военно-медицинская эстафета".

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать