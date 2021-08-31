Россияне лидируют на играх АрМИ-2021 – Шойгу

12:28
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на Международных армейских играх АрМИ-2021, ставших самыми масштабными и представительными за семь лет, лидирует российская сборная.
"Основными соперниками российской сборной являются военнослужащие Китая, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Вьетнама. Впереди еще несколько соревновательных дней. Пожелаем нашим ребятам выдержки, удачи и, конечно же, убедительных побед", – отметил министр.
Шойгу рассказал, что в АрМИ-2021 участвуют спортсмены из 42 стран, в том числе из пяти новых. По его словам, конкуренция значительно выросла.
"За каждый балл разворачивается по-настоящему жаркая борьба. Команды отделяют друг от друга буквально секунды", – добавил он.
Ранее сообщалось, что более 20 мировых рекордов было установлено в семи конкурсах Армейских международных игр - 2021. Половина достижений принадлежит военнослужащим, которые выступают в состязаниях "Мастера автобронетанковой техники". Еще 4 рекорда обновлены в соревнованиях "Военное ралли", "Морской десант", а также "Военно-медицинская эстафета".
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