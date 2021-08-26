На форуме "Армия-2021" нашли жилет, который гораздо тяжелее бронированного

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Публицист Анатолий Вассерман посетил Международный военно-технический форум "Армия-2021", где примерил новейший бронежилет, который оказался легче его знаменитой семикилограммовой жилетки.

"Я примерил бронежилет, и он оказался гораздо легче моей собственной жилетки. Он выполнен из высокопрочной защитной ткани, другое дело, что его карманы, в отличие от моих, для керамических пластин, с которыми бронежилеты становятся намного тяжелей. Но большая масса жилета – это лучшая защита", – заявил Вассерман.

Помимо этого, журналист осмотрел новую бронированную гусеничную машину БМП-3. Она также произвела на него серьезное впечатление.

"Я попал на боевую машину пехоты. Модель три. Она представляет очень серьезную опасность не только в своем классе, но и для всей тяжелой броневой техники. Легкая, но "зубастая", – отметил публицист.

По мнению кандидата в депутаты Госдумы от партии "Родина" Марины Костычевой, подобные мероприятия представляют собой отличную возможность наглядно продемонстрировать достижения отечественного военно-промышленного комплекса и организовать обмен опытом.

Кандидат в депутаты Госдумы от партии РПСС, зампредседателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова, в свою очередь, отметила, что форум "Армия-2021" содействует техническому переоснащению российских Вооруженных сил и упрочнению позиций страны на рынке вооружений.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21". Президент подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа.