Искусственный интеллект стал одной из основных тем деловой программы "Армии-2021"

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Искусственный интеллект и его применение стал одной из ключевых тем деловой программы военно-технического форума "Армия-2021". Об этом рассказал замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

"Особое внимание было уделено вопросам создания и применения систем искусственного интеллекта, использования суперкомпьютерных технологий, развития робототехнических комплексов и многим другим прорывным технологиям", – приводит слова Трушина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21".

Президент подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа.