В России разработали систему десантирования собак

В России для служебных псов придумали парашют. Полет проходит вместе с кинологом, собаку закрепляют к его груди.

Парашют рассчитан на животных весом до 45 килограммов. По словам испытателей, хвостатые десантники с легкостью переносят прыжки.

Оказалось, животные видят землю уже с расстояния трех километров. Сейчас собак можно десантировать с высоты четырех километров. Четвероногих часто привлекают к военным и спасательным операциям. И десантироваться приходится, когда к месту назначения долго добираться по земле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.