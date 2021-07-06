Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоторые зарубежные производители подали заявления на регистрацию своих вакцин от COVID-19 в России. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", – цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее препарат американской компании Moderna от COVID-19 признали лучшим в мире на Всемирном конгрессе вакцин. Препарат, разработанный американской компанией Pfizer и немецким партнером BioNTech, получил высокую оценку.

Российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca вошли в шорт-лист.

