Регулятор США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов сообщило о возможности возникновения миокардита и перикардита после вакцинирования Pfizer/BioNTech и Moderna. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Для каждой вакцины в информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг <...> были внесены предупреждения о миокардите и перикардите. <...> Это обновление следует за глубоким изучением информации и обсуждением на заседании Консультативного комитета по практике иммунизации", – говорится в сообщении.

В начале мая препарат американской компании Moderna от COVID-19 признали лучшим в мире на Всемирном конгрессе вакцин. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург назвал тогда это решение экономико-политическим.