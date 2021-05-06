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Общество

17:41

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna

власть медицина общество

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Владимир Путин оценил перспективы американской вакцины от коронавируса Moderna.

По мнению российского лидера, надежность вакцины станет ясна только через десять лет, в то время как надежность российских препаратов уже доказана.

Он рассказал, что мировые площадки поддерживают Moderna в соперничестве с американско-европейской компанией Pfizer. По оценкам специалистов, новая вакцина станет инновационным препаратом.

"Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов", – отметил Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее Путин призвал увеличить темпы вакцинации в РФ и попросил не расслабляться.

Глава государства потребовал от местных властей увеличить число проводимых тестов, отметив, что майские праздники для управленческих команд не должны становиться поводом закрывать глаза на происходящее в регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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