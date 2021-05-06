Путин оценил сравнение российских вакцин с автоматом Калашникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и простыми. Заявление он сделал на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Президент отметил, что препараты основаны на технологиях, которые применялись десятилетиями.
"Они тоже весьма современны и на сегодняшний день безо всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов: надежны, как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова", – отметил российский лидер.
Он также указал на тот факт, что Россия является единственной страной в мире, которая делится с другими странами технологиями производства вакцин.
Ранее Путин провел телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендру Моди, в ходе которых сообщил ему о решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.
В Индию бортами МЧС планировалось доставить более 22 тонн необходимых средств, в том числе 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов, 150 медицинских мониторов, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 20 единиц оборудования для выработки кислорода.
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