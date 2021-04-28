Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендру Моди, в ходе которых сообщил ему о решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в Индию бортами МЧС доставят более 22 тонн необходимых средств, в том числе 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов, 150 медицинских мониторов, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 20 единиц оборудования для выработки кислорода.

В Минромторге РФ уточнили, что Индии передадут партию препарата "Фавипиравир", также известного под торговым наименованием "Коронавир", который показал высокую эффективность при лечении коронавируса.

Моди поблагодарил российского лидера за помощь, отметив, что содействие России "во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране". Также политики обсудили регистрацию в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и налаживание ее производства на территории республики.

"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае", – сообщили в Кремле.

Как сообщалось, самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, который предназначен для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Дели. Уточняется, что воздушное судно вылетело в 15:52 по московскому времени. Кроме того, к вылету готовится второй борт МЧС РФ.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.