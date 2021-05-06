Путин потребовал увеличить темпы вакцинации и призвал не расслабляться

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ряде регионов темпы и объемы вакцинации, а также количество тестирований на коронавирусную инфекцию снизились, однако расслабляться пока рано. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
"Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства потребовал от местных властей увеличить темпы вакцинации и число проводимых тестов, отметив, что майские праздники для управленческих команд не должны становиться поводом закрывать глаза на происходящее в регионах.
Президент подчеркнул, что передвижные лаборатории должны находиться там, где сосредоточено наибольшее количество людей. В настоящий момент это садоводческие товарищества и дачные поселки.
Ранее Путин назвал оправданным введение нерабочих дней между майскими праздниками. По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пошла на спад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: