Путин потребовал увеличить темпы вакцинации и призвал не расслабляться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ряде регионов темпы и объемы вакцинации, а также количество тестирований на коронавирусную инфекцию снизились, однако расслабляться пока рано. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства потребовал от местных властей увеличить темпы вакцинации и число проводимых тестов, отметив, что майские праздники для управленческих команд не должны становиться поводом закрывать глаза на происходящее в регионах.

Президент подчеркнул, что передвижные лаборатории должны находиться там, где сосредоточено наибольшее количество людей. В настоящий момент это садоводческие товарищества и дачные поселки.

Ранее Путин назвал оправданным введение нерабочих дней между майскими праздниками. По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пошла на спад.