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Москва 24

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Общество

14:54

Путин назвал оправданным введение нерабочих дней между майскими праздниками

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками в целом оказалось оправданным, заболеваемость коронавирусом в РФ снижается. Такое заявление сделал Владимир Путин в рамках встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, у нас продолжается снижение заболеваемости", – цитирует главу государства ТАСС.

23 апреля Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая были объявлены полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.

Инициатива сделать длинные майские выходные принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несло бы значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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