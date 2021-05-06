Первую прививку от коронавируса сделали 13,4 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

13,4 миллиона россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день вакцинированы 13,4 миллиона человек первым комплектом и 9,4 миллиона человек – вторым комплектом, то есть полностью", – отметила она.

Всего, по словам Голиковой, в РФ произведено 31,9 миллиона комплектов вакцин от COVID-19.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, зачем нужно вводить вторую дозу препарата от коронавируса. По его словам, это позволяет закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет.