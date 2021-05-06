Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:30

Первую прививку от коронавируса сделали 13,4 млн россиян

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

13,4 миллиона россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день вакцинированы 13,4 миллиона человек первым комплектом и 9,4 миллиона человек – вторым комплектом, то есть полностью", – отметила она.

Всего, по словам Голиковой, в РФ произведено 31,9 миллиона комплектов вакцин от COVID-19.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, зачем нужно вводить вторую дозу препарата от коронавируса. По его словам, это позволяет закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать