Россиянам рассказали, зачем привитым от COVID-19 нужно сдавать ПЦР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, зачем привитым от коронавирусной инфекции нужно сдавать тесты по возвращении из-за границы.

"Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что москвичам, которые по возвращении в РФ из-за рубежа не внесли данные по тестам на COVID-19 в форму портала госуслуг, выписали штрафы на сумму в 15 миллионов рублей. По информации Роспотребнадзора, суммарно было составлено 2 983 протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В настоящий момент Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В АТОР ранее попросили отменить двойные тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за рубежа привитых россиян. Для тех, кто пока не получил вакцину, предлагается оставить только один ПЦР-тест.