Гинцбург допустил увеличение интервала между прививками "Спутником V"

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Интервал между введением компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" можно увеличить с 21 дня до трех месяцев, сообщил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем Центре имени Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утвержденного 21 дня на срок до трех месяцев", – приводятся слова Гинцбурга в телеграм-канале "Спутник V".

По его словам, увеличение интервала между прививками не окажет влияния на силу иммунного ответа, а в некоторых случаях даже повысит и продлит ее.

Гинцбург также подчеркнул, что этот вывод был сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе, а также проведения успешных кампаний по масштабной вакцинации. Он добавил, что в России интервал между первой и второй дозой вакцины останется прежним.

Ранее Гинцбург рассказал, что эффективность "Спутника V" может оказаться выше заявленных сейчас 97,6%.



19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.

По словам Гинцбурга, результаты анализа в очередной раз подтверждают эффективность препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

