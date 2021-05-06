Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург прокомментировал признание вакцины от коронавируса компании Moderna лучшей на Всемирном конгрессе в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, решение является экономико-политическим.

"Я бы сказал, что это экономико-политическое решение. Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", – сказал Гинцбург.

Ранее препарат американской компании Moderna от COVID-19 признали лучшим в мире на Всемирном конгрессе вакцин.

Российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca вошли в шорт-лист. Moderna также взяла награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины".

Перед этим гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым выразил заинтересованность организации в широком использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

