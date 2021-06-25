Где можно экстремально отдохнуть летом, не выезжая за пределы Москвы и области

Лето – лучшее время для экстремального и активного отдыха. Чтобы пощекотать себе нервы, необязательно отправляться за тридевять земель, ведь в Москве и области созданы для этого все условия. Веревочные парки, флайборды, прыжки с парашютом, спуск на троллее – это и многое другое можно попробовать, не уезжая далеко. Москва 24 собрала лучшие места для экстремального отдыха в столице и области.

Дух джунглей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Активно и экстремально отдохнуть, не выезжая из города, можно в веревочных "ПандаПарках". Они находятся в шести локациях на территории Москвы: на открытом воздухе в Лужниках, на территории Филевского парка, в Сокольниках, Мещерском лесу и в торгово-развлекательных центрах "Авиапарк" и "Ривьера".

В среднем прохождение одного маршрута занимает от 20 до 40 минут. С более детальной информацией и стоимостью билетов можно ознакомиться на сайте учреждения.

Самый большой веревочный парк во всей России на искусственных опорах "Скайтаун" находится на территории ВДНХ, напротив исторического павильона № 27 "Физкультура и спорт". Его могут посетить как взрослые, так и дети. Стоимость билетов начинается от 600 рублей.

Тем же, кто все-таки предпочитает отдых за городом, стоит отправиться в Norway park. Он работает в Барвихе и Красногорске. Общая протяженность трасс различной сложности – 1,9 и 1,2 километра соответственно, они расположены не под, а над кронами деревьев. Узнать обо всем подробнее можно здесь.

Всех посетителей предупреждают об обязательном соблюдении мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом: необходимо носить маски и соблюдать расстояние в 1,5 метра везде, где может образовываться скопление людей.

Прыжок с парашютом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Классика экстремального отдыха – прыжок с парашютом. Совершить его можно на аэродроме Ватулино вместе с клубом "Аэроклассика", который находится в деревне Жолобово Рузского района в Подмосковье. Стоит отметить, что в любое время прыгнуть не получится, поскольку работает аэродром по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Для того чтобы сделать это с инструктором в будни, необходимо предварительно договориться накануне.

Уточняется, что самостоятельный прыжок совершается с высоты 600–900 метров, а в тандеме – с высоты 3 000–4 000 метров. Стоимость начинается от 3 500 рублей. Более подробная информация о ценах и правилах посещения есть на сайте аэродрома.

Также прыгнуть с парашютом самостоятельно или в тандеме с инструктором можно с аэроклубом "Авиадух". Они работают ежедневно. Прыжки осуществляются на одной из аэродромных площадок в Московской области. Стоимость экстремального приключения начинается от 5 500 рублей. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте клуба.

Экстремальные спуски

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для любителей катания на горных велосипедах в Москве тоже найдутся места. Например, Филевский парк подойдет тем, кто предпочитает скоростные трассы и длинные спуски. Здесь же велосипедистов поджидают и большие перепады высот.

Крутые спуски и затяжные подъемы также ждут фанатов экстремальных прогулок в парке "Тропарево".

Не менее притягательным для катания на горных велосипедах можно считать район Строгино – холмистая местность располагает к установлению новых рекордов. Любители долгих велопрогулок могут попробовать свои силы на длинном маршруте, проходящем через парк "Крылатские Холмы" и ведущем вплоть до Филевского парка.

У экстремалов высоко ценится и парк "Покровское-Стрешнево". Из-за особенной конфигурации трасса там подходит для тренировки как новичкам, так и настоящим профессионалам. Парк славится своими дропами, дертами и высокими трамплинами.

Сложные для прохождения овраги, трасса слалома, дерта, трамплин через реку и множество ручейков есть в Битцевском парке. В общей сумме трейлы в верхней части Битцы достигают 45 километров.

Прогулка на троллее и зиплайне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти в самом центре Москвы можно совершить воздушную прогулку на зиплайне – это безопасный высотный аттракцион, который представляет собой спуск с использованием сил гравитации по стальному канату. Слегка пощекотать нервишки на нем можно в столичном Skypark. Он находится на смотровой площадке Воробьевых гор.

Стоимость детского билета – 1 850 рублей, взрослого – 2 500 рублей. Более подробная информация есть на сайте.

Прокатиться на троллее можно во всесезонном спортивно-тренировочном комплексе Freestyle в городе Дзержинском Московской области. Трос натянут между двумя площадками, находящимися на разной высоте, перепад составляет 45 метров. По маршруту длиной 400 метров можно пронестись со скоростью 40 километров в час. Подробная информация есть на сайте комплекса. Стоимость можно уточнить по телефону +7 (495) 966-41-20.

Полет на воздушном шаре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Полюбоваться пейзажами с высоты можно, полетав на воздушном шаре. Правда, уехать придется за пределы города – в Дмитровский район Московской области. Там воздушные прогулки организует клуб "Подари небо". Полеты на аэростате проводятся в любое время года при подходящей погоде: при скорости ветра не выше 5 метров в секунду и отсутствии осадков, низкой облачности и грозовых очагов. Средняя продолжительность воздушной прогулки составляет от 50 до 75 минут.

Стоимость полетов зависит от программы и начинается от 21 тысячи рублей. Более подробную информацию можно найти на сайте клуба.

Исследовать воздушное пространство можно и с клубом "Аэронавт". Полеты осуществляются также в Дмитровском районе Подмосковья. Участие в групповом полете на человека обойдется чуть больше чем в 11 тысяч рублей. Сама прогулка длится 40–60 минут. С подробной информацией об организации полета можно ознакомиться на сайте клуба.

Вейкбординг и вейксерфинг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какое же лето без водных развлечений? Получить свою дозу адреналина можно в парках клуба "Каталка.ру". Водоемы здесь специально оборудованы для водного спорта: имеются кабельные установки, проложены трассы, по которым двигаются спортсмены во время катания, а для поклонников экстремального спорта в кильватерной волне есть мощные катера-буксировщики и оборудованный причал.

Адреса таких вейк-парков в Москве:



Wakephoria, станция метро "Щукинская", ул. Авиационная, д. 79, корп. 1, стр. 2;

Moscow Wake park, станция метро "Сходненская", ул. Свободы, д. 57;

"Гравитация", станция метро "Дубровка", ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2;

вейк-парк "Мякинино", метро "Крылатское", Мякининское шоссе, вл. 3;

Moswake, Московская область, с. Троицкое, база отдыха "Троицкое".

Более подробную информацию можно получить на сайте клуба.

Оседлать волну можно и вместе с WakeSummer на Пироговском водохранилище на территории яхт-клуба "Новый берег" (там доступен катерный вейксерф. – Прим. ред.) или же на Борисовских прудах недалеко от станции метро "Борисово" (здесь доступен кабельный вейк. – Прим. ред.). С ценами на отдых в клубе и правилами посещения можно ознакомиться на его сайте.

Покататься на вейкборде и вейксерфе можно и в Moscow Wake School в Строгине по адресу станция метро "Щукинская", яхт-клуб "Алые Паруса", ул. Авиационная, д. 79, корп.1. Подробная информация есть на сайте школы.

В каждом клубе можно взять все необходимое оборудование напрокат.

Флайборд и ховерборд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Флайборд в отличие от других видов экстремального водного спорта прост в освоении, поэтому уже при первом катании большинство людей начинают выполнять несложные трюки. Полетать на доске можно в водно-воздушном экстрим-клубе Moswake. Он находится на территории базы отдыха "Троицкое" в акватории Клязьминского и Пироговского водохранилищ. Стоимость катания на флайборде начинается от 2 900 рублей. Более подробную информацию можно узнать на сайте клуба.

В том же Moswake для любителей "погорячее" есть ховерборд: он более динамичный и требует отличной физической подготовки. Стоимость катания на нем начинается от 4 500 рублей.

Также освоить флайборд можно вместе с AQUAFLY MOSCOW. Клуб находится на Мякининском шоссе, на Рублевском пляже. Цена полетов начинается от 3 000 рублей. С остальной информацией можно ознакомиться на сайте.

Полет в аэротрубе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Развлечение, доступное в любое время года, – полет в аэротрубе. Здесь даже не нужно выезжать за пределы Москвы. Например, аэродинамический комплекс Vacuum находится в Сокольниках. Совершить полет здесь помогают чемпионы и рекордсмены России и Европы. Диаметр полетной зоны аттракциона составляет 3 метра, а высота – 11. Стоимость развлечения зависит от времени нахождения в трубе и количества человек и начинается от 1 200 рублей. Более подробная информация есть на сайте комплекса.

А самая большая и тихая аэротруба в Москве находится в спортивно-развлекательном комплексе Flow Moscow, недалеко от метро "Люблино". Ее диаметр больше 4 метров, а высота – 20. Одновременно в такой трубе могут летать 26 человек. Получить подробную информацию, в том числе о цене, можно на сайте комплекса.

