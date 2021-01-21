В Москве в ближайшие годы планируют построить около 30 спортивных объектов

21:07
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин объявил, что в ближайшие годы в Москве появятся порядка 30 спортивных объектов. Об этом мэр столицы написал на своей странице во "ВКонтакте".
По словам градоначальника, в Москве уже работают около 27 тысяч мест для занятий спортом, однако их число планируется расширить.
"В ближайшее время откроем спорткомплексы на улице Красного Маяка и Малой Филевской. В первом будут заниматься хоккеисты и фигуристы, а второй – для тенниса и командных игр с мячом", – рассказал Собянин.
Он также напомнил о работах по возведению спорткомплекса в Некрасовке. Он будет разделен на 12 функциональных зон и подойдет для игровых видов спорта, единоборств и работы на катке и в бассейне.
Новые спортивные объекты также появятся на территории обновленных "Лужников". К открытию готовятся центры самбо и бокса под одной крышей, заработает теннисный клуб. Дополнят комплекс ледовым дворцом "Кристалл" для хоккеистов.
Отдельно ведется работа по созданию кластера зимних видов спорта на Воробьевых горах. Здесь формируют три горнолыжные трассы, экстрим-парк, санную трассу и некоторые другие площадки, рассчитанные как на профессионалов, так и на любителей.
Накануне в Москве состоялось открытие нового спортивного объекта районного значения. Так, в Чертанове Центральном появился физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Здание оснащено спортивным залом и адаптировано для маломобильных посетителей.
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