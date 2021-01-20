Спорткомплекс с катком введен в Чертанове Центральном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На юге города был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Он находится по адресу улица Красного Маяка, напротив владения 13а, корпуса 2, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Площадь спорткомплекса – 4,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже доступны ледовое поле размером 30 на 60 метров, кабинеты врачей, вспомогательные и технические помещения, а также раздевалки. Для спортсменов сделали комнаты для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек.
На втором этаже можно найти спортивный зал площадью 250 квадратных метров. Спортивный объект рассчитан для маломобильных посетителей. Перед самим зданием организована парковка на 25 мест.
Прилегающую к зданию территорию также привели в порядок. Предусмотрена комплексная система наружного функционального, архитектурного и информационного освещения.
"В столице ведется колоссальная работа не только по строительству объектов спорта для высоких достижений, но также и по созданию базовой инфраструктуры для физкультуры, для ежедневных занятий спортом, что крайне важно для того, чтобы поддерживать здоровье граждан", – отметил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, благодаря постройке новых объектов получается увеличивать количество спортивных секций, доступных москвичам.
В настоящий момент в Москве идет возведение новых и ремонт существующих спортивных объектов. По программе "Спорт Москвы" в этом году планируется ввести в эксплуатацию около 10 объектов общей площадью более 90 тысяч "квадратов".
Ранее многопрофильный спортивный клуб открылся в районе Южное Медведково. В большом зале установлены современные спортивные тренажеры, также в клубе есть SPA-салон, зона для групповых занятий.
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