BMX-велодром построят в этом году на Ангарской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца текущего года в Дмитровском районе планируют построить BMX-велодром. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице уделяется внимание не только традиционным видам спорта, но и экстремальным. К примеру, началось проектирование BMX-велодрома, который расположится на Ангарской улице. В этом году объект планируют уже ввести в эксплуатацию", – сказал он

Уточняется, что BMX-велодром рассчитан на одновременный прием 45 человек. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, общая площадь участка строительства составляет 0,62 гектара.

"Объект будет включать административный корпус со стартовой горой площадью 216,7 квадратного метра, пост круглосуточной охраны, помещение для хранения спортинвентаря. Общая длина трассы велодрома составит 215 метров", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде до 2026 года планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Как уточняется, участок под строительство находится на Панфиловском проспекте.