Новый спортивный комплекс построят в Зеленограде

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В Зеленограде до 2026 года планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ФОК планируют построить на земельном участке площадью 0,64 гектара, который город выставил на открытый аукцион в электронной форме.

"С победителем торгов город заключит договор на 5,5 лет: за это время арендатор должен будет построить объект и ввести его в эксплуатацию. По результатам реализации проекта 100 процентов площадей объекта передается в собственность инвестора", – приводятся в материале его слова.

Как уточняется, участок под строительство находится на Панфиловском проспекте.

Площадь будущего объекта составит 9,6 тысячи квадратных метров, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"На территории объекта предусмотрено также размещение служебных гаражей или стоянок для хранения автотранспорта", – сказал он.

В материале говорится, что заявку на аукцион можно подать до 1 марта этого года, торги запланированы на 3 марта. Подробности можно узнать на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.

