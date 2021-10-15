В Чите задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве школьницы

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В Чите полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела школьницы с признаками насильственной смерти.

"В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее сообщалось, что в Братске от удара ножом в ходе конфликта с 16-летней девушкой скончался 14-летний подросток. Очевидцы происходящего вызвали медиков, однако спасти мальчика им не удалось.

Девочка попыталась скрыться с места преступления, но ее быстро нашли и задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних и уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.