Тело девочки обнаружили в одной из школ Новосибирска

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В одной из школ Советского района Новосибирска обнаружили тело несовершеннолетней, сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Чите обнаружили расчлененное тело девушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Информация поступила от жителей одного из многоквартирных домов. Они нашли фрагменты тела на козырьке подъезда дома.

Личность погибшей уже установлена, это 19-летняя жительница Читы. К следователям доставлен мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме.