Покончившая с собой в Новосибирске девочка была новенькой в школе

Пятнадцатилетняя девочка, покончившая с собой в новосибирской школе, была новенькой, рассказал представитель городской администрации со ссылкой на начальника департамента образования мэрии города Рамиля Ахметгареева.

По его словам, девочка проживала в полной семье: мама, отчим и еще один ребенок 2015 года рождения. Ахметгареев подчеркнул, что власти Новосибирска будут отслеживать весь путь обучения девочки в других образовательных учреждениях и выявлять спорные вопросы.

"В школе каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало", – цитирует его РИА Новости. Там она училась с сентября.

Тела ученицы 10 класса нашли в школе 17 октября. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя была создана рабочая группа, которая выехала в школу. Работу группы возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп. Комиссии предстоит изучить деятельность образовательной организации, детали произошедших событий.

Прокуратура Советского района Новосибирска начала проверку. Она планирует оценить действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства.

К работе подключены администрация района и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Минобразования региона окажет необходимое содействие следствию.

Погибшая рассказывала друзьям о неразделенной любви, заявил ее близкий друг Максим (имя изменено) в разговоре с Москвой 24.

Он отметил, что у школьницы были друзья, которые старались поддерживать девочку. "Я писал, старался поддерживать во всяких сложных ситуациях. Возможно, это все на фоне депрессии, потому что в школе она очень хорошо общалась. То есть она присылала очень много фотографий, видео, где она просто веселилась с одноклассницами", – подчеркнул Максим.