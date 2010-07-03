Найденная мертвой в новосибирской школе девочка могла покончить с собой

11:51
Фото: vk.com/naobgese
Прокуратура Советского района Новосибирска начала проверку в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в школе.
"По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Новосибирской области.
Также прокуратура планирует оценить действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства.
Как сообщает РИА Новости, Минобразования региона окажет необходимое содействие следствию и проанализирует всю информацию по результатам расследования.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также изучают условия жизни ребенка. Экспертам предстоит установить причину смерти несовершеннолетней. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Тело было обнаружено в одной из школ Советского района Новосибирска.
Ранее в Чите обнаружили расчлененное тело девушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Информация поступила от жителей одного из многоквартирных домов. Они нашли фрагменты тела на козырьке подъезда дома.
Личность погибшей уже установлена, это 19-летняя жительница Читы. К следователям доставлен мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме.
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