Близкий друг рассказал подробности о последней любви погибшей школьницы в Новосибирске

12:25
Фото: соцсети
Погибшая школьница из Новосибирска не была подвержена депрессии, но рассказывала друзьям о неразделенной любви. Старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете 17 октября. Близкий друг рассказал подробности ее жизни Москве 24.
"Очень веселая была. Даже во всех статусах (в соцсетях. – Прим. ред.) она пишет иронично, в шутку как будто. В беседе мы постоянно шутили на всякие темы. Очень много мемов и всего такого. Лишь недавно, наверно, летом этого года она писала очень много, что у нее просто ужасное настроение, хандра", – рассказал Максим (имя изменено).
Он отметил, что у школьницы были друзья, которые старались поддерживать девочку. "Я писал, старался поддерживать во всяких сложных ситуациях. Возможно, это все на фоне депрессии, потому что в школе она очень хорошо общалась. То есть она присылала очень много фотографий, видео, где она просто веселилась с одноклассницами", – подчеркнул близкий друг.
Со слов друзей Максима, школьницу мог бить отец, однако сам молодой человек в это не верит.
"Я не могу это подтвердить. Она лишь говорила, что папа у нее тунеядец. В смысле что убираться не хочет дома и она все сама делает. Родители ее любили", – сказал он.
Что касается неразделенной любви, по его словам, она не относилась к этому настолько серьезно, чтобы покончить жизнь самоубийством.
"Что-то она говорила когда-то летом или весной, что у нее есть неразделенная любовь. Но она не относилась к этому так серьезно, чтобы из-за этого совершала суицид, она восприняла это как какую-то шутку. Она не впадала в депрессию", – добавил он.
"Она не казалась каким-то слабым человеком. В общем, я не могу предположить причины, поводов не знаю. О неразделенной любви она почти ничего не говорила. Это было у всех. Мы привыкли к такому, эти ошибки перетекают", – заключил молодой человек.
Ранее прокуратура Советского района Новосибирска начала проверку в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в школе. По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством.
Прокуратура планирует оценить действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства.
Минобразования региона окажет необходимое содействие следствию и проанализирует всю информацию по результатам расследования. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также изучают условия жизни ребенка.
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