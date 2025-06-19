Песков оценил фигурку Labubu со своим лицом

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что взял бы как минимум две фигурки Labubu со своим лицом, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, если бы организаторы ему оставили два варианта игрушки, он забрал бы их для своих дочерей.

Фигурки с лицами известных российских деятелей показали на ПМЭФ 18 июня. Среди них оказались также глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя Совбеза Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о таких вариантах Labubu. Он отметил, что министр иностранных дел – умный человек и идея размещения его лица на игрушке не оскорбит. Однако идею помещать лицо Лаврова на игрушку парламентарий назвал нелогичной, поскольку он является "атрибутом безмозглых эскортниц".