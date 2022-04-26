В "Газпроме" не подтвердили остановку поставок газа в Польшу

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Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов не подтвердил остановку поставок газа в Польшу. При этом в компании подчеркнули, что сегодня Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей, передает РИА Новости.

Ранее польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ после отказа от новой схемы расчетов. В частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что в стране не планируют платить в рублях за российский энергоноситель.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

