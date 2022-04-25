В Азербайджане заявили, что не будут платить за российский газ рублями

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В государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR сообщили, что Баку не планирует платить за российский газ в рублях.

"Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности", – приводит заявление организации РИА Новости.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Uniper в будущем допускает возможность оплаты российского газа в евро с учетом новых требований РФ по расчетам за топливо.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается только недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

