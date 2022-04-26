Курс евро опустился ниже 76 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года.

Европейская валюта упала до 75,95 рубля. Через несколько минут она немного поднялась и остановились на отметке 76,31 рубля.

Доллар торговался в районе 72,43 рубля, потеряв 70 копеек.

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев ранее прокомментировал падение курса евро. По его словам, после того как Центробанк абсолютно правильно ограничил валютные спекуляции, паника на этом рынке быстро прошла. Он отметил, что сейчас курс валют следует больше за фундаментальными факторами, а не за ожиданиями валютного рынка.

По словам эксперта, фундаментальные факторы заключаются в рекордном торговом профиците. Он пояснил, что валюта поступает на рынок от экспорта, но в условиях санкций большое количество долларов и евро не востребовано среди импортеров и Центробанка РФ. Заборцев допустил, что сегодня складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения. В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.

