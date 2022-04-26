Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Немецкая сеть строительных гипермаркетов OBI возобновит работу в России до конца майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
"Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первым откроется магазин OBI на Ходынском Поле в Москве. Он возобновит работу в среду, 27 апреля.
"А до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети", – добавили в компании.
8 марта стало известно, что в OBI приняли решение прекратить работу в России. В компании объяснили этот шаг текущей ситуацией на Украине. Как отмечалось, она оказывает непредсказуемое воздействие не только на простых людей, но и на бизнес.
29 марта СМИ со ссылкой на заявление начальника отдела закупок OBI Максима Суравегина сообщили, что магазины сети якобы скоро возобновят свою работу в России. Однако позже в OBI опровергли эти данные.
Позже стало известно, что компания OBI планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки имеет основатель и председатель совета директоров "Аудит груп" Борис Любошиц. Адвокатское бюро "Пропозитум" занимается юридическим сопровождением сделки.
Магазины OBI возобновят работу в России до конца майских праздников
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