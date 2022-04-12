Магазины OBI могут открыться в России до конца апреля – юрист

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Российские магазины OBI могут открыться до конца апреля, сообщил РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев.
Юрист рассказал, что 11 апреля инвестору из России продали шесть немецких компаний, владеющих российским бизнесом OBI. По его словам, для окончательного закрытия сделки требуется получить разрешение ФАС, на что может уйти 2–3 месяца.
При этом Галанцев отметил, что ничто не мешает открыть магазины раньше закрытия сделки. Он добавил, что, несмотря на смену собственника, все текущие обязательства перед контрагентами предполагается выполнить.
8 марта 2022 года стало известно, что в OBI приняли решение прекратить работу в России. В компании объяснили этот шаг текущей ситуацией на Украине. Как отмечалось, она оказывает непредсказуемое воздействие не только на простых людей, но и на бизнес.
29 марта СМИ со ссылкой на заявление начальника отдела закупок OBI Максима Суравегина сообщили, что магазины сети якобы скоро возобновят свою работу в России. Однако позже в OBI опровергли эти данные.
Позже стало известно, что немецкая OBI планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки имеет основатель и председатель совета директоров "Аудит груп" Борис Любошиц. Адвокатское бюро "Пропозитум" занимается юридическим сопровождением сделки.
Сеть OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: