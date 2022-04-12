Магазины OBI могут открыться в России до конца апреля – юрист

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Российские магазины OBI могут открыться до конца апреля, сообщил РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев.

Юрист рассказал, что 11 апреля инвестору из России продали шесть немецких компаний, владеющих российским бизнесом OBI. По его словам, для окончательного закрытия сделки требуется получить разрешение ФАС, на что может уйти 2–3 месяца.

При этом Галанцев отметил, что ничто не мешает открыть магазины раньше закрытия сделки. Он добавил, что, несмотря на смену собственника, все текущие обязательства перед контрагентами предполагается выполнить.

8 марта 2022 года стало известно, что в OBI приняли решение прекратить работу в России. В компании объяснили этот шаг текущей ситуацией на Украине. Как отмечалось, она оказывает непредсказуемое воздействие не только на простых людей, но и на бизнес.

29 марта СМИ со ссылкой на заявление начальника отдела закупок OBI Максима Суравегина сообщили, что магазины сети якобы скоро возобновят свою работу в России. Однако позже в OBI опровергли эти данные.

Позже стало известно, что немецкая OBI планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки имеет основатель и председатель совета директоров "Аудит груп" Борис Любошиц. Адвокатское бюро "Пропозитум" занимается юридическим сопровождением сделки.