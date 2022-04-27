Платежная система Visa оценила ущерб после приостановки деятельности в РФ

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Из-за приостановки деятельности в России компания Visa понесла убытки в размере 60 миллионов долларов. Об этом говорится в квартальном отчете организации.

"Мы также потратили 25 миллионов долларов на оказание поддержки нашему персоналу в России и на Украине", – указано в документе.

Кроме того, в компании отметили, что за последние 3–6 месяцев Visa понесла административные убытки в результате деконсолидациции дочернего предприятия РФ. Ущерб составил 35 миллионов долларов.

Также сообщается, что выручка компании за трехмесячный период, который завершился 31 марта, составила 7,2 миллиарда долларов и выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России. Все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в РФ, больше не проходят за пределами страны. Также на территории России не работают карты данной платежной системы, выпущенные за границей.