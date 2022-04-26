В Болгарии сообщили, что "Газпром" приостановит поставки газа

26 апреля, 22:42
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Минэнерго Болгарии сообщило, что российская компания "Газпром" планирует с 27 апреля приостановить поставки газа в страну. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", – объявили в ведомстве.
Ранее об аналогичном уведомлении сообщила польская компания PGNiG. В организации заявили, что расценивают действия российской стороны как нарушение действующего договора.
При этом 26 апреля польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ после отказа от новой схемы расчетов. Впоследствии в "Газпроме" опровергли данную информацию.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Соответствующий указ был подписан 31 марта.
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