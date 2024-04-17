Первых зайчат заметили в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды

В Москве зайцы начали выводить потомство. На столичных природных территориях животных заметили сотрудники департамента природопользования. Кроме того, сообщения об обнаружении зайчат в городе стали поступать на горячую линию ведомства.

Биологи порекомендовали не "спасать" маленьких животных, так как дикие звери не могут потеряться в лесу. Также во время прогулок по особо охраняемым природным территориям собаки должны всегда быть на поводке и в наморднике, напомнили эксперты. Помимо этого, они не рекомендовали выпускать домашних животных на самовыгул.

Биологи отметили, что в Москве обитают заяц-беляк и заяц-русак. Эти виды занесены в столичную Красную книгу. По данным специалистов, в московских парках заяц-беляк встречается редко. Эти животные часто селятся в лесах с густым подлеском. По ночам зайцы периодически ищут пропитание рядом с многоэтажными домами.

Эксперты добавили, что заяц-беляк выводит потомство в теплое время года. Зверьки рождаются зрячими, с густым мехом. Сразу после появления на свет зайчата сидят в траве неподвижно, чтобы не оставлять следов. Однако через несколько часов уже могут свободно бегать.

В ведомстве уточнили, что зайчиха приходит кормить потомство 1–2 раза за ночь. Мать намеренно оставляет зайчат одних, чтобы обезопасить их от хищников. Биологи объяснили, что только взрослые зайцы обладают железами, выделяющими специфический запах, по которому их находят природные враги.

Зайчиха кормит не только своих, но и чужих зайчат. В местах, с большой популяцией зайцев, все детеныши становятся общими. Уже через 8–10 дней зайчата начинают есть траву, но продолжают питаться молоком до 20–30 дней, говорится в материале.

Между тем заяц-русак отличается хрупким телосложением, мощными задними лапами, длинными широкими ушами. Как правило, эти животные обитают на открытых пространствах: в полях, на лугах и на опушках леса. Русак считается самым быстрым зайцем. Он может развивать скорость бега более чем до 60 километров в час.

Биологи подчеркнули, что с февраля по август зайчиха успевает принести три помета. Перед родами самка строит гнездо из травы либо обустраивает неглубокую ямку. Как и у зайца-беляка, зайчата рождаются зрячими, покрытыми мехом.

По данным биологов, самка не находится всегда рядом с гнездом. Зайчиха приходит кормить потомство раз в день или реже. Зверьки растут очень быстро. На пятый день жизни они уже исследуют местность возле гнезда, а к двум неделям начинают самостоятельно питаться растениями, заключили в департаменте природопользования.

Ранее животные в лесах Московской области начали линять и сбрасывать шерсть к новому весеннему сезону. Лисы, белки, зайцы, барсуки, лоси готовятся встретить тепло и "переодеваются" к лету. Для животных этот период является стрессовым, поскольку во время линьки они расходуют много сил.