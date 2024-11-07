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07 ноября, 21:45

Происшествия

Автобус с рабочими перевернулся на трассе под Красноярском

Автобус с рабочими перевернулся на трассе под Красноярском

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Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае. По данным прокуратуры, в салоне ехали 36 человек. 26 из них пострадали. Четверо остаются в больнице. Все пассажиры и водитель – сотрудники местного предприятия. В МВД сообщили, что причиной ДТП стало превышение скорости в сложную погоду. Сообщается также, что водитель не прошел перед рейсом медицинский осмотр. Сам автобус также остался без техосмотра. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Петербурге пассажир метро засмотрелся в телефон и упал с платформы. Камера наблюдения сняла, как мужчина подходит к краю и делает шаг в пропасть. Трагедии удалось избежать. На помощь пострадавшему сразу же бросились очевидцы. Его вытащили и передали медикам. В связи с происшествием Прокуратура северной столицы уже выпустила предупреждение: метро – это место, где нужно быть особенно внимательным.

На Камчатке наблюдали за мощным извержением вулкана Шивелуч. Это один из самых крупных и древних вулканов на полуострове. Ему примерно 60–70 тысяч лет. Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 11 километров. Извержение сопровождалось землетрясением. Как рассказали местные жители, был слышен взрыв, люди испугались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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