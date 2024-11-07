Автобус с рабочими перевернулся на трассе под Красноярском

Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае. По данным прокуратуры, в салоне ехали 36 человек. 26 из них пострадали. Четверо остаются в больнице. Все пассажиры и водитель – сотрудники местного предприятия. В МВД сообщили, что причиной ДТП стало превышение скорости в сложную погоду. Сообщается также, что водитель не прошел перед рейсом медицинский осмотр. Сам автобус также остался без техосмотра. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Петербурге пассажир метро засмотрелся в телефон и упал с платформы. Камера наблюдения сняла, как мужчина подходит к краю и делает шаг в пропасть. Трагедии удалось избежать. На помощь пострадавшему сразу же бросились очевидцы. Его вытащили и передали медикам. В связи с происшествием Прокуратура северной столицы уже выпустила предупреждение: метро – это место, где нужно быть особенно внимательным.

На Камчатке наблюдали за мощным извержением вулкана Шивелуч. Это один из самых крупных и древних вулканов на полуострове. Ему примерно 60–70 тысяч лет. Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 11 километров. Извержение сопровождалось землетрясением. Как рассказали местные жители, был слышен взрыв, люди испугались.

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