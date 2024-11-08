08 ноября, 09:30Происшествия
Три грузовых автомобиля столкнулись на МКАД
Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД. По данным Госавтоинспекции Москвы, один из водителей получил травмы.
На месте происшествия работают оперативные службы города, в связи с чем движение в этом районе затруднено. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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