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23 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: еще один речной маршрут запустят в Москве в 2025 году

Новости регионов: специалисты МЧС на вертолетах обследуют территорию Керченского пролива

Москвичи запечатлели новогодний состав на станции метро "Киевская"

Китайские автомобили Rox поступили в продажу в Москве

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы

Дептранс предупредил москвичей о плотном движении на Тверской улице

Новости регионов: в Красноярске запустили новогоднюю электричку

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве начался период предновогодних поездок – количество автомобилей на дорогах заметно выросло. Особенно загружены трассы в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров. ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт.

"МЦД-1 и МЦД-2 способны перевозить более 3,5 миллиона пассажиров в сутки. Диаметры были созданы с учетом прогнозируемого роста пассажиропотока. Это обеспечивает стабильную работу транспортной инфраструктуры, сохраняет высокий уровень удобства и надежности для жителей Москвы и области на долгие годы вперед. Вокруг диаметров активно строят современные ЖК, открывают бизнес-центры, создают новые рабочие места", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Для участия в квесте "Зимнее путешествие" получите специальный паспорт на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество". Чтобы получить приз, поставьте необходимые печати на разных площадках города, в том числе на локациях Московского транспорта.

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