Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве начался период предновогодних поездок – количество автомобилей на дорогах заметно выросло. Особенно загружены трассы в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров. ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт.

"МЦД-1 и МЦД-2 способны перевозить более 3,5 миллиона пассажиров в сутки. Диаметры были созданы с учетом прогнозируемого роста пассажиропотока. Это обеспечивает стабильную работу транспортной инфраструктуры, сохраняет высокий уровень удобства и надежности для жителей Москвы и области на долгие годы вперед. Вокруг диаметров активно строят современные ЖК, открывают бизнес-центры, создают новые рабочие места", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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