Новости регионов: зимние дороги открыли в Архангельской области

В Архангельской области 30-градусные морозы позволили открыть пешеходные переправы на реках и дороги через тундру. По последним разрешают ездить только при устойчивом снежном покрове, чтобы не погубить ягель – основной корм оленей. Ранее из-за аномально теплого ноября жителям отдаленных районов и островов пришлось отложить поездки на большую землю, а также перейти на удаленный режим работы и учебы.

Между тем лучшие фигуристы страны и их болельщики собираются в Омске, где стартует Чемпионат России по фигурному катанию. На нем выступят все лидеры сборной, в том числе Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Александра Степанова и Иван Букин. Бороться за звание лучших им предстоит в течение трех дней, после чего соревнования завершат показательные выступления. Порядок прокатов по традиции определила торжественная жеребьевка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.