Почетный президент РФС оценил решение Карпина по составу сборной РФ

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил решение Валерия Карпина по составу сборной России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

"Один из принципов, который не всегда выполнял Черчесов: если игрок не играет в своем клубе, то он не имеет права играть в составе сборной. Поэтому с этой точки зрения Карпин абсолютно прав", – сказал специалист.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал форварда "Зенита" Артема Дзюбу и нападающего "Спартака" Александра Соболева для участия в сентябрьских квалификационных матчах чемпионата мира – 2022. По его словам, футболисты даже не попали в стартовый состав в своих клубах. Он напомнил, что для того, чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб.

Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу 23 июля. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов".

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.