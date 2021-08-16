Почетный президент РФС оценил решение Карпина по составу сборной РФ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил решение Валерия Карпина по составу сборной России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
"Один из принципов, который не всегда выполнял Черчесов: если игрок не играет в своем клубе, то он не имеет права играть в составе сборной. Поэтому с этой точки зрения Карпин абсолютно прав", – сказал специалист.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал форварда "Зенита" Артема Дзюбу и нападающего "Спартака" Александра Соболева для участия в сентябрьских квалификационных матчах чемпионата мира – 2022. По его словам, футболисты даже не попали в стартовый состав в своих клубах. Он напомнил, что для того, чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб.
Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу 23 июля. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов".
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.
Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: