Глава РФС заявил об отсутствии тренерской школы в российском футболе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об отсутствии тренерской школы в российском футболе на данный момент. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Дюков подчеркнул, что в стране есть много хороших футбольных тренеров. При этом данные специалисты не придерживаются определенной философии.

"Я не вижу, чтобы они действовали и верили в какую-то философию", – сказал Дюков.

Глава РФС привел в пример советскую школу футбольных специалистов, которая оказывала влияние на тренерскую мысль по всему миру. Он выразил мнение, что подобный институт необходим и сейчас.

"Мы начали пересматривать новые образовательные программы для тренеров. Эта работа завершена, это программа с новым контентом, который отражает современные тенденции, происходящие в футболе", – сообщил Дюков.

Он добавил, что обучение российских тренеров по новым программам начнется с сентября этого года.

Ранее Дюков выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Он отмечал, что в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, однако российская национальная сборная выступила лучше.

Намерение Российского футбольного союза отказаться от лимита на легионеров оценил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил, что поддерживает шаги РФС.