Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

01:22

Глава РФС заявил об отсутствии тренерской школы в российском футболе

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об отсутствии тренерской школы в российском футболе на данный момент. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Дюков подчеркнул, что в стране есть много хороших футбольных тренеров. При этом данные специалисты не придерживаются определенной философии.

"Я не вижу, чтобы они действовали и верили в какую-то философию", – сказал Дюков.

Глава РФС привел в пример советскую школу футбольных специалистов, которая оказывала влияние на тренерскую мысль по всему миру. Он выразил мнение, что подобный институт необходим и сейчас.

"Мы начали пересматривать новые образовательные программы для тренеров. Эта работа завершена, это программа с новым контентом, который отражает современные тенденции, происходящие в футболе", – сообщил Дюков.

Он добавил, что обучение российских тренеров по новым программам начнется с сентября этого года.

Ранее Дюков выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Он отмечал, что в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, однако российская национальная сборная выступила лучше.

Намерение Российского футбольного союза отказаться от лимита на легионеров оценил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил, что поддерживает шаги РФС.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать